В Орле трубу прорвало почти сразу после ремонта

Улица 2-я Курская сейчас затоплена.

В Орле из люка на улице 2-я Курская в районе дома №34 забила вода. Фото и видео в редакцию «ОрелГрада» прислал читатель. Вода хлещет весьма интенсивным потоком и стекает вниз по улице. В зоне подтопления оказался один из частных домов — вода уже проникла на его территорию.

Отметим, что в июне чуть выше по улице проводились ремонтные работы на участке теплотрассы. Рабочие меняли магистральные трубы, и для этого движение по 2-й Курской закрывалось.