Пенсионный фонд

В Орле трубу прорвало почти сразу после ремонта

21.07.2017 Новости

Улица 2-я Курская сейчас затоплена.

В Орле из люка на улице 2-я Курская в районе дома №34 забила вода. Фото и видео в редакцию «ОрелГрада» прислал читатель. Вода хлещет весьма интенсивным потоком и стекает вниз по улице. В зоне подтопления оказался один из частных домов — вода уже проникла на его территорию.

Отметим, что в июне чуть выше по улице проводились ремонтные работы на участке теплотрассы. Рабочие меняли магистральные трубы, и для этого движение по 2-й Курской закрывалось.

 


1 комментарий В Орле трубу прорвало почти сразу после ремонта

  1. Это норма! На спивака ровно каждый квартал из люков родничок бьёт, и ничего, живут как-то.

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