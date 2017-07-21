В Орле в столкновении двух машин пострадал младенец

К счастью, обошлось без серьезных травм.

ДТП, в котором пострадал ребенок 2017 года рождения, произошло в Орле 20 июля в 19:50, сообщили в УГИБДД по Орловской области. 56-летний водитель «Газели» ехал по улице Михалицына в сторону улицы Раздольной со стороны улицы Льва Толстого. Напротив дома №111 он протаранил автомобиль «Лада Гранта», который двигался со стороны улицы Льва Толстого в сторону улицы Михалицина.

В результате ДТП пострадал младенец, находившийся в «Гранте». Его доставили в детскую больницу, но госпитализация не потребовалась.