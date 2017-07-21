В Орловской области мандаты разыграют шесть партий

В регионе завершился процесс выдвижение кандидатов на выборы.

Как сообщили в облизбиркоме, завершился период выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления. Напомним, что они пройдут в единый день голосования 10 сентября в 23 муниципальных районах. Жителям предстоит избрать 68 депутатов и главу городского поселения Знаменка Орловского района.

— В выборах в органы местного самоуправления имеют право принимать участие 74 политические партии, 55 региональных отделений политических партий, а также 50 общественных объединений, — отметили в облизбиркоме. — О мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов, организующие выборы избирательные комиссии уведомили местные и региональные отделения 6 политических партий.

Всего было выдвинуто 243 кандидата, в том числе 148 от партий. Остальные выдвинулись в порядке самовыдвижения. Избирательными комиссиями зарегистрированы 104 кандидата, одному отказано в регистрации. Кроме того, пять кандидатов сами отказались от участия в выборах, причем один из них отказался уже после регистрации.

На данный момент право на участие в выборах имеют 103 кандидата. Впрочем, изменения еще возможны. Избирательные комиссии проверят достоверность представленных кандидатами сведений. Период представления документов для регистрации продлится до 18 часов 26 июля.