В Орловской области смерч попал на видео

Где именно он образовался, не уточняется.
20 июля пользователь YouTube Денис Переплеткин опубликовал на своем канале видео смерча в Орловской области. Необычное природное явление он снял из автомобиля. Где именно происходит действие, не уточняется.
Где именно он образовался, не уточняется.
20 июля пользователь YouTube Денис Переплеткин опубликовал на своем канале видео смерча в Орловской области. Необычное природное явление он снял из автомобиля. Где именно происходит действие, не уточняется.
Да это не смерч, это «пылевой дьявол», такие образуются в ясную погоду у земли и большого вреда не приносят.
Согласен с предыдущим комментарием! Сейчас по своему невежеству люди называют смерчем все, что движется и летает. Лучше бы интеллект свой повышали, или хотя бы как минимум загуглили бы, что такое «смерч».