Пенсионный фонд

В Орловской области смерч попал на видео

21.07.2017 Видео, Новости

Где именно он образовался, не уточняется.

20 июля пользователь YouTube Денис Переплеткин опубликовал на своем канале видео смерча в Орловской области. Необычное природное явление он снял из автомобиля. Где именно происходит действие, не уточняется.


2 комментария В Орловской области смерч попал на видео

  1. Да это не смерч, это «пылевой дьявол», такие образуются в ясную погоду у земли и большого вреда не приносят.

    Ответить

  2. Согласен с предыдущим комментарием! Сейчас по своему невежеству люди называют смерчем все, что движется и летает. Лучше бы интеллект свой повышали, или хотя бы как минимум загуглили бы, что такое «смерч».

    Ответить

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.




Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования