Орловскую область признали привлекательным регионом

Орловщина включена в число самых привлекательных регионов для учебы и работы.

Ученые Высшей школы экономики назвали регионы, где выпускники с удовольствием остаются работать после вузов. Об этом сообщает «Российская газета». Список возглавляют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан и Орловская область. Эксперты считают, что вузам этих регионов удается не только удержать своих выпускников школ, но и привлекать ребят из других областей и краев.

«В среднем, согласно статистике, примерно треть выпускников региональных вузов после получения дипломов меняет место жительства, — пишет «Российская газета». — Но есть регионы, где этот процент гораздо выше. Например, очень много выпускников вузов уезжает из Адыгеи, Ивановской области, Ханты-Мансийского АО».

Судя по результатам исследования, в Орловской области ситуация обстоит наоборот. Наши ребята не только в основном остаются учиться в местных вузах, но и находят работу дома, благодаря чему не стремятся уехать на заработки в другие регионы.