В Орле продавец догнал и задержал грабителя

Действия продавца оценил суд Заводского района.

В суде было рассмотрено дело об ограблении павильона, расположенного в единственном в Орле подземном переходе. Торговая точка специализируется на продаже мобильных телефонов. Один из якобы покупателей долгое время внимательно изучал товар. А когда продавец отвлекся, улучил момент, схватил с витрины один из аппаратов и бросился наутек.

Торговец не растерялся и пустился в погоню. Он оказался в лучшей физической форме, чем грабитель. Последний, слыша настигающие его шаги, выбросил похищенный мобильник. Но это его не спасло. Продавец нагнал грабителя на выходе из подземного перехода и задержал, а затем передал в руки сотрудников полиции. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд наказал его 200 часами обязательных работ.