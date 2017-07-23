Орловские депутаты попросили проверить скандальную «Матильду»

Они поставили подписи под общим документом.

Депутаты Госдумы от Орловской области присоединились к коллегам и подписали депутатский запрос о принятии мер в отношении фильма «Матильда», сообщила Наталья Поклонская в соцсети Facebook. Обращение 37 депутатов ГД адресовано министру культуры РФ, Генпрокурору и главе МВД. Народные избранники просят не допустить оскорбления чувств верующих сюжетной линией фильма «Матильда», который еще не вышел, но уже успел наделать много шума.

В сообщении Поклонской указано, что подпись под документом поставили депутаты, представляющие Орловскую область. Кто именно это был — Николай Ковалев или Николай Земцов, а, может быть, и оба они, не уточняется.

— В приложение к данному запросу направила 100 000 обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, а также информацию Счетной Палаты РФ о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 000 000 рублей с указанием срока окончательных расчетов до 30.09.2017 года. Приложение с трудом уместили в 13 коробках, — написала экс-прокурор Крыма.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны 25 октября 2017 года. Он рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним императором Николаем II. После появления трейлера Наталья Поклонская высказала мнение, что фильм оскорбляет чувства верующих. Сама депутат известна трепетным отношением к представителю царской семьи.