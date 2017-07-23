В Орле вдвое выросло число интернет-заявок от будущих бизнесменов

В УФНС подвели итоги работы Центра регистрации за первое полугодие.

В первом полугодии 2017 года Единым центром регистрации через Интернет совершено 1 288 регистрационных действий в отношении юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС. Указанный показатель почти в два раза превышает прошлогодний. То есть юридические лица региона все активнее регистрируются в налоговых органах на основании документов и заявок, поступивших в электронном виде.

Напомним, что функции центра регистрации уже два года выполняет Межрайонная ИФНС России № 9. Документы в электронном виде она принимает через сервисы на сайте ФНС России («Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»), а также через портал государственных услуг.

В УФНС подчеркивают, что одним из преимуществ электронного способа является то, что при направлении документов через Интернет свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя не требуется. Достаточно квалифицированной электронной подписи.