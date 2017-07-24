Орловский облсуд смягчил приговор братьям Будаговым

Добиться оправдания или условного срока не удалось.

Как сообщили в Орловском областном суде, 24 июля было рассмотрено уголовное дело в отношении Петра и Павла Будаговых — сыновей известного бизнесмена Сергея Будагова, обвиненных в жестоком избиении посетителя «Оз-бара» зимой 2015 года. Их действия были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц.

Областной суд не нашел повод отменить приговор, зато смягчил его. В защиту Будаговых было отмечено, что они оказывали помощь в транспортировке потерпевшего в больницу. Также из осуждения был исключен признак хулиганства, поскольку с избитым братья были знакомы давно, а конфликт произошел ночью «в уединенном месте».

Согласно решению, Петр Будагов проведет в колонии строгого режима 3,5 года вместо 4, а Павел — 4 вместо 5.