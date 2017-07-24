СК: чиновники облздрава не виноваты в перебоях с лекарствами для льготников

В ведомстве поделились итогами доследственной проверки.

Чиновники департамента здравоохранения Орловской области не виноваты в перебоях с обеспечением льготников лекарственными препаратами, сообщили 24 июля на пресс-конференции в Следственном комитете по Орловской области.

По итогам проверки было подтверждено, что федеральным законом предусмотрено по 807 рублей на каждого инвалида в месяц. Общий объем финансирования из казны государства на 2017 год составляет 146 миллионов рублей, а потребность только на первое полугодие превышает 171 миллион.

— В связи с недофинансированием происходят сбои. В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку отсутствуют противоправные действия чиновников, — сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел Константин Владимирович Баранов. — Администрация предпринимает меры по перераспределению средств.

Напомним, в ходе прямой линии 15 июня орловчанка Клавдия Ставцева задала вопрос Владимиру Путину о нехватке лекарственных средств для льготников в Орловской области. Вопрос был взят на контроль губернатором Орловской области Вадимом Потомским. К слову, он в тот же день, комментируя обращение, заявил о недостаточном финансировании со стороны федерального центра.