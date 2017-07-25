Скандальным главой Знаменского района заинтересовалась прокуратура

В село Селихово приезжала проверка.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, по результатам проверки села Селихово Знаменского района были выявлены многочисленные нарушения. Оно стало знаменито после истории с приездом журналистов. Напомним, глава района Сергей Семочкин после выхода сюжета о проблемах села написал заявление в полицию с просьбой найти организатора незаконного схода жителей. Он заявил, что руководствовался правилами антитеррористической безопасности.

Впрочем, это не отменяет многочисленных недочетов в работе администрации. С 2014 года управляющие компании не обслуживают четыре многоквартирных дома на улице Курбанова, и власти не проводят конкурс по их поиску. Кроме того, на канализационную сеть отсутствуют документы, а объекты водоотведения не подключены к магистральным сетям.

— В результате бездействия администрации Знаменского района канализационная сеть находится в нерабочем состоянии (имеются засоры и повреждения канализационных труб, подвальные помещения домов затоплены сточными водами), — сообщила Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области.

Глава района получил представление от прокуратуры, а на его заместителя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Материалы проверки были направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.