Орловским чиновникам придется доплачивать за путевки в санатории

Вадим Потомский утвердил новую редакцию правил предоставления льготы.

Губернатор Вадим Потомский издал указ, которым внесены изменения в порядок оплаты путевок служащим, замещающим государственные должности Орловской области. В частности, поправки внесены в пункт о превышении стоимости путевки предельного размера оплаты. Служащим областной администрации придется самостоятельно доплачивать возникшую разницу.

Положение действует с 2009 года. Последний раз его изменяли в прошлом году. Тогда были установлены размеры предельной оплаты, которые действуют до сих пор. Так, максимальная стоимость путевки на отдых и лечение для заместителей губернатора составляет 40 тысяч рублей; для руководителей департаментов, имеющих статус зампреда правительства — 35 тысяч; для руководителей департаментов, имеющих статус члена правительства — 30 тысяч; для чиновников, замещающих высшие должности государственной гражданской службы Орловской области категории «руководители» — 25 тысяч.

Кстати, согласно действующему положению каждому из перечисленных служащих за счет областного бюджета ежегодно оплачивается по одной путевке.