Почему Музалевский молчал на сессии горсовета?

Цель визита спикера облсовета в городскую администрацию осталась в тумане.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов, главный единоросс региона Леонид Музалевский 27 июля посетил заседание горсовета, на котором Александра Муромского выбрали главой администрации Орла, передает корреспондент «ОрелГрада». Впрочем, за все заседание спикер так и не взял слово, а после его окончания покинул мэрию. Присутствующие ожидали услышать из его уст поздравительную речь в адрес нового сити-менеджера, но так и не дождались.

Впрочем, целью визита Леонида Музалевского мог стать контроль за городскими единороссами и их единодушием при голосовании. По данным нашего издания, вчера, 26 июля в рядах городских единороссов произошел конфликт.

Накануне сессии фракция «Единой России» собралась для обсуждения кандидатуры на пост сити-менеджера. Однако итогом разговора стал разбор полетов и открытое выступление депутатов Александра Коровина и Константина Федотова против мэра Василия Новикова, который, по их мнению, ведет непонятную политику в отношении городских муниципальных предприятий.

Напомним, что Константин Федотов долгое время занимал пост «Зеленстроя», а депутат Александр Коровин последовательно заявляет, что его предприятие — МУП ТТП — ведут к банкротству. На фракции даже звучали громкие фамилии из стен областной администрации, которые якобы лоббируют постоянные проверки МУПов, в том числе и со стороны КСП. Нужно отметить, что «Зеленстрой» без пяти минут банкрот, а ТТП нагружено долгами и не может расплатиться за электричество. Неудивительно, что стороны сорвались в обвинения друг друга.

МУПы обвиняют в своих проблемах руководителей города и области, а последние заявляют, что директоры не справляются с своей работой. Вчерашний конфликт вынудил спикера облсовета и главного единоросса Леонида Музалевского выступить на сессии безмолвным гарантом правильного и бесконфликтного голосования за кандидатуру сити-менеджера, чтобы не политизировать это решение. Хотя проблема в реальности лежит в хозяйственной плоскости.

Очевидно, что мы наблюдаем зарождающийся конфликт, который вот-вот выйдет из коридоров администраций. Ввиду того, что посты руководителей ключевых муниципальных предприятий занимают единороссы, поневоле он получит политический окрас.