Стали известны детали захвата заложника в Орле

Преступник прошел с ней через весь город.

Мужчина, захвативший девушку-полицейского в заложники в Орле 27 июля, сбежал из областной психиатрической больницы, сообщил и.о. руководителя СУ СКР по Орловской области Дмитрий Зинин на месте происшествия. Как было установлено, он прибежал домой на переулок Воскресенский и начал ломиться в квартиру. Туда же отправился наряд полиции, состоящий из мужчины и девушки.

— По прибытии на место подозреваемый оказал сопротивление, ранил ножом в ногу полицейского, завладел табельным оружием девушки, взял ее в заложники и стал передвигаться от переулка Воскресенского к цетральному парку, — сказал Зинин.

В парке примерно в 18 часов его задержали сотрудники ГИБДД. Сейчас следователи проверяют информацию, что подозреваемый стрелял в прохожих по пути следования. Полицейский получил незначительное ранение.

Захватчика увезли на автомобиле «скорой помощи» под присмотром полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области, преступник действительно стрелял в воздух. Известно, что он ранее был неоднократно судим. Пострадавшие от его рук полицейские госпитализированы.