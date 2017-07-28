Потомский выделил на питание школьников 220 млн рублей

Областная казна выделит субсидии муниципалитетам на возмещение расходов.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский внес изменение в принятое в феврале текущего года постановление о распределении субсидий муниципальным образованиям. Речь идет о финансовой поддержке местных бюджетов из казны региона. Средства выделят на возмещение расходов на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.

Согласно февральскому постановлению общая сумма субсидий на 2017 год должна была составить 116,3 миллиона рублей, Однако новая редакция документа от 28 июля предусматривает общий объем финансирования в сумме 220 миллионов рублей. Самая большая субсидия предназначена для Орла. Город в текущем году должен получить более 98 миллионов рублей.

В целом, субсидии распределят следующим образом:

1. Город Орел — 98 494 300 рубля;

2. Город Ливны — 17 804 600;

3. Город Мценск — 13 023 000;

4. Болховский район — 4 823 700;

5. Верховский район — 4 800 000;

6. Глазуновский район — 3 570 300;

7. Дмитровский район — 3 172 500;

8. Должанский район — 2 500 000;

9. Залегощенский район — 4 061 000;

10. Знаменский район — 1 354 100;

11. Колпнянский район — 4 206 700;

12. Корсаковский район — 1 000 000;

13. Краснозоренский район — 1 898 000;

14. Кромской район — 5 765 800;

15. Ливенский район — 5 810 000;

16. Малоархангельский район — 3 470 900;

17. Мценский район — 3 559 200;

18. Новодеревеньковский район — 3 353 300;

19. Новосильский район — 2 546 900;

20. Орловский район — 13 346 000;

21. Покровский район — 3 458 200;

22. Свердловский район — 4 300 000;

23. Сосковский район — 1 300 000;

24. Троснянский район — 2 614 100;

25. Урицкий район — 5 056 000;

26. Хотынецкий район — 3 111 400;

27. Шаблыкинский район — 1 600 000 рублей.