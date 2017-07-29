Орловец отсудил деньги за ржавый автомобиль

Облсуд оставил без изменения решение по гражданскому делу по покупке автомобиля.

Иск подал житель Орла, который приобрел в одном из автосалонов города автомобиль. Его стоимость составила около 600 тысяч рублей. Фирма дала гарантию сроком на три года. Претензии не заставили себя ждать. Вскоре покупатель вернулся в автосалон и потребовал ремонта. Так называемые очаги коррозии появились на крышке багажника, лючке бензобака и петлях радиаторной решетки.

Автосалон отремонтировал машину и вернул покупателю. Прошло еще некоторое время, и он вновь предъявил претензию. Очаги коррозии появились под правым порогом, на внутренней стороне капота и по контуру задних фар. Не помогло даже нанесение антикоррозийного покрытия, оплаченное владельцем из своего кармана. Он потребовал расторгнуть договор и вернуть ему деньги, наложив на фирму санкции.

Суд удовлетворил иск. Автосалон обязали забрать автомобиль и вернуть деньги за покупку в полном объеме. Кроме того, его оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ добровольно исполнить законные требования потребителя. Также в пользу автовладельца взыскана неустойка в сумме 100 тысяч рублей, компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей и расходы на экспертизу в сумме 25 тысяч.