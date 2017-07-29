Орловскую пассажирскую компанию признали банкротом

В отношении предприятия открыто конкурсное производство.

Решение об этом принял арбитражный суд Орловской области, который рассмотрел дело о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «Орловская пассажирская компания». Заявление в суд еще в декабре прошлого года подало акционерное общество «Райффазенбанк». Истец заявил о том, что предприятие задолжало ему 39,4 миллиона рублей. Эту сумму банк потребовал включить в реестр требований кредиторов, как обеспеченную залогом имущества должника.

Была открыта процедура наблюдения. Теперь временный управляющий представил в арбитражный суд ходатайство о ее завершении. Оно было удовлетворено. Общество с ограниченной ответственностью «Орловская пассажирская компания» признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Сергей Болдырев — член Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».