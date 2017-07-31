Игорь Крутой проиграл в Орле суд банку «Церих»

Известный композитор и исполнитель рискует потерять 1,2 млн рублей.

Как сообщает информационное агентство RNS, арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению Игоря Крутого к орловскому банку «Церих» и Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Истец просил о выплате страхового возмещения в размере 1,2 млн рублей.

«10 августа 2016 года Игорь Крутой обратился в суд с иском к АСВ и банку «Церих», лишившемуся лицензии 26 февраля 2016 года, «об установлении страхового возмещения в размере 1 200 378 руб. 40 коп. и о внесении изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками в части размера страхового возмещения, подлежащего выплате истцу», — сообщает RNS со ссылкой на материалы суда.

Ранее суд изменил правовой статус Игоря Крутого с физического лица на индивидуального предпринимателя. Это дало бы возможность взыскать как можно большую сумму. Арбитраж также привлек в качестве третьего лица компанию «Арт Сити 2», которая занимается рекламной деятельностью. Агентство RNS сообщает, что Крутой является ее совладельцем с долей 74 процента. 28 июля орловский арбитраж в удовлетворении иска отказал. Но решение еще может быть обжаловано.

Напомним, что банк «Церих» работал в Москве, Балашихе и Орловской области. Причем это был единственный банк, созданный и зарегистрированный в Орле. Решением арбитражного суда Орловской области от 21 апреля 2016 года он был признан банкротом.