Пенсионный фонд

Орловцы довольны, когда их штрафуют автоматические камеры

31.07.2017 Новости

Исследование, проведенное «Орелтранссигналом», подтверждает, что жители Орловской области удовлетворены их услугами.

Как сообщили в КУ ОО «Орелтранссигнал», за период с января по май 2017 года ведомство вынесло 110 472 постановления о нарушениях правил дорожного движения. За это же время таксисты получили 833 разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа.

Более любопытной является ремарка к опубликованной информации.

— По результатам опросов потребителей услуги удовлетворенность качеством составляет 100%, — гласит она. Иными словами, «Орелтранссигнал» не нашел тех, кто мог бы высказать претензию по поводу работы сотрудников или камер над дорогами.

Напомним, осенью 2016 года автолюбители массово жаловались на камеру на Герценском мосту. По их мнению, контрольный прибор либо сломался, либо был «подкручен». Прошлым летом она фиксировала в среднем по 100 превышений скоростного режима в день. В ГИБДД тогда заявили, что камера исправна. Страсти вокруг этого случая только улеглись, но «Орелтранссигнал» не зафиксировал недовольств своей работой.

С июня 2016 года КУ ОО «Орелтранссигнал» возглавляет Егор Залыгин, зять начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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