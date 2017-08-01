Орловцы смогут платить за ОДН по счетчикам

Владимир Путин подписал закон об оплате общедомовых услуг по счетчикам.

Президент России подписал долгожданный закон, который вернет приборам учета коммунальных ресурсов пользу и смысл. Об этом сообщает «Российская газета». Напомним, что с 1 января 2017 года плату за свет и воду, потраченные на общедомовые нужды в многоквартирных домах, рассчитывают исключительно по нормативам. Из-за этого счета в квитанциях орловцев выросла в 4-6 раз. Орловский областной суд признал это законным.

Многочисленные жалобы и обращения, в том числе орловских активистов-общественников от ЖКХ, возымели действие. Регионы были услышаны на федеральном уровне. Президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается приоритет оплаты общедомовых коммунальных услуг по счетчикам перед установленными нормативами.

«У собственников появляется право выбирать способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом, — пишет «Российская газета». – Установка системы учета ресурсов включена Федеральным законом в перечень работ по капитальному ремонту. Такие системы призваны исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повысить прозрачность начисления ОДН».

Также издание цитирует главу Минстроя России Михаила Меня. Он отметил, что «поправки в Жилищный кодекс являются своевременной реакцией на запросы граждан». Приоритет показаний счетчиков позволит собственникам квартир экономить на коммунальных услугах.