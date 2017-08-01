Проект реконструкции Детского парка в Орле обойдется в 1,3 млн

Определена компания, которая будет заниматься этим.

Разработкой проектной документации для благоустройства территории Детского парка в Орле займется ООО НПО «ГРАД», которое стало единственным участником конкурса, сообщили в администрации города. Сначала компания подготовит эскиз, затем проведет обследование территории парка, а уже после этого перейдет к разработке проектно-сметной документации.

Согласно контракту, который сейчас заключается, работы необходимо выполнить до 15 ноября. Стоимость составит 1,317 млн рублей. Само благоустройство Детского парка обойдется в 100 раз дороже — 131,708 млн рублей. Большая часть — федеральные деньги (122,6 млн).