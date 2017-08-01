В Орловской области создадут государственную историко-культурную экспертизу

Не исключено ее появление на базе «Орелгосзаказчика» или управления по охране памятников.

Как сообщили в администрации Орловской области, начальник управления по госохране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин предложил губернатору Вадиму Потомскому создать в регионе государственную историку-культурную экспертизу. Тот поддержал предложение.

Историко-культурная экспертиза необходима при проектировании автодорог, нефте- и газопроводов, а также строительства — в противном случае памятникам археологии Орловщины может быть нанесен ущерб.

— Серьезным препятствием для полноценного выполнения мероприятий по охране объектов культурного наследия на территории нашей области в настоящее время является отсутствие специализированного областного учреждения в указанной сфере. Это затрудняет не только разработку, но и проведение полноценной экспертизы проектной документации, историко-культурной экспертизы, — пояснили в обладминистрации.

Вадим Потомский предложил создать научно-производственный центр по историко-культурному наследию на базе «Орелгосзаказчика» или управления по госохране памятников. Кроме того, существует третий вариант — государственно-частное партнерство.