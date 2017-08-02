Областные власти утвердили тарифы на выдачу справок

Размеры платы установлены для строительной документации.

Соответствующий приказ издал руководитель департамента земельных отношений и государственного имущества Андрей Синягов. Он утвердил размеры платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации органов и организаций по государственному техническому учету и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений.

Тарифы установлены следующие:

1. Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью до 100 кв. м), формат A4 — 1 лист — 442 рубля;

2. Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 100 кв. м до 500 кв. м), формат A4 — 1 лист – 392 рубля;

3. Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 500 кв. м), формат A4 — 1 лист — 369 рублей;

4. Поэтажный/ситуационный план, формат A4 — 1 лист — 1 008 рублей;

5. Поэтажный/ситуационный план, иной формат — 1 лист — 1 153 рубля;

6. Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения – 956 рублей;

7. Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения, формат A4 — 1 лист — 1 008 рублей;

8. Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная документация, содержащаяся в архиве, формат A4 либо иной формат — 1 лист — 1 008 рублей;

9. Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хранящийся в материалах инвентарного дела, формат A4 — 1 лист — 1 153 рубля;

10. Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, помещение (до 1998 года) — 655 рублей;

11. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства — 3 449 рублей;

12. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения — 1 891 рубль;

13. Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель) — 2 265 рублей;

14. Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического учета — 2 452 рубля.