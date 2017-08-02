В Орле приостановили деятельность «Партии налогоплательщиков России»

Под санкции угодило региональное отделение партии.

Управление Министерства юстиции РФ по Орловской области сообщило о приостановлении деятельности областного отделения «Партии налогоплательщиков России». Оно зарегистрировано в Орле на улице Октябрьской. Запрет будет действовать по 27 сентября 2017 года. Причины не называются. Санкции достаточно жесткие.

Так, приостановлены права реготделения партии как учредителя средств массовой информации. Также запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия.

В указанный период нельзя принимать участие в выборах и референдумах и использовать банковские вклады. Исключение сделано для расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, возмещением убытков, уплатой налогов и штрафов и расчетов по трудовым договорам.