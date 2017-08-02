Пенсионный фонд

В Орле приостановили деятельность «Партии налогоплательщиков России»

02.08.2017 Новости, Общество

Под санкции угодило региональное отделение партии.

Управление Министерства юстиции РФ по Орловской области сообщило о приостановлении деятельности областного отделения «Партии налогоплательщиков России». Оно зарегистрировано в Орле на улице Октябрьской. Запрет будет действовать по 27 сентября 2017 года. Причины не называются. Санкции достаточно жесткие.

Так, приостановлены права реготделения партии как учредителя средств массовой информации. Также запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия.

В указанный период нельзя принимать участие в выборах и референдумах и использовать банковские вклады. Исключение сделано для расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, возмещением убытков, уплатой налогов и штрафов и расчетов по трудовым договорам.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования