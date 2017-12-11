Стало известно, как будет выглядеть обновленный Детский парк

Проект опубликован.

Администрация Орла опубликовала проект реконструкции Детского парка, подготовленный в рамках программы «Формирование современной городской среды». Документация еще не утверждена, и ее окончательный вариант представят к 15 декабря. Разработкой занималась НПО «Град», которая обследовала территорию парка и предложила свой вариант его модернизации.

В предлагаемом проекте Детский парк разделен на пять зон: зону тихого отдыха (их будет две — прим. ред.), зону активного отдыха, зону культурно-массовых мероприятий, игровую зону и спортивную зону. Иная классификация — зона нетронутой природы, зона зарождения жизни, зона Жизни, зона Человека, зона Техники, зона Гармонии с природой и зона Современности.

— Входная группа в парк представлена зоной нетронутой природы, — рассказала Татьяна Краузе, архитектор «Града». — Ее доминантой являются солнечные часы, от которых расходятся пешеходные дорожки. В зоне представлены разнообразные растения и природные материалы. На пешеходной дорожке, проложенной вдоль береговой линии, планируется предусмотреть скамьи-качели, с которых открываются виды на исторические и архитектурные ценности Орла. Зоовыставку предлагается перенести на четыре метра вглубь парка.

В зоне активного отдыха разместятся экотропа, скульптуры животных, фонтан, песочница и всепогодные горки — детям больше не придется кататься просто на склоне. В зону культурно-массовых мероприятий попал амфитеатр, которому предстоит реконструкция, а также фудкорты, где можно перекусить. Зимой одна из аллей может превратиться в каток. В игровой зоне запланировано обустроить большой конструктор. На фото также видны паровоз и самолет как элементы инфраструктуры для детей.

В зоне тихого отдыха центром станет фонтан «Кони». Здесь установят большие шахматы и шашки, а зеленый участок будет обрамлять длинная скамья. В спортивной зоне поставят тренажеры.

— Как рассказала архитектор проекта, для удобства перемещения гостей парка, в том числе мам с колясками, людей с ограниченными возможностями здоровья, дорожки парка планируется уложить крупноформатной бесфасочной плиткой серого цвета, по краям дорожек предусмотрено устройство гранитной брусчатки, — сказали в мэрии. — Согласно проекту также планируется выполнить ремонт лестниц в парке и укрепление склонов. Для улучшения связи между зонами добавлена дополнительная лестница в зоне культурно-массовых мероприятий. Две лестницы в парке будут оборудованы аппарелями, а в спортивной зоне устроен монолитный железобетонный пандус.

В парке также планируется установить два типа освещения.