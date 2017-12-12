Суд оценит законность установки «гробиков» на улице Ленина

Суд Заводского района принял исковое заявление Юрия Малютина.

Известный орловский градозащитник и экс-депутат горсовета Юрий Малютин подал исковое заявление в суд Заводского района. Он выдвинул ряд жестких требований. Прежде всего, Малютин просит суд «признать реконструкцию заповедной улицы Ленина, приведшей к уничтожению исторического архитектурного облика ее дорожного покрытия в июне-июле 2016 года, самоуправными и противоправными действиями администрации города Орла».

Он также просит вынести в адрес администрации и ее экс-руководителя Андрея Усикова частное определение «в связи с самоуправными, незаконными действиями по уничтожению исторического архитектурного облика дорожного покрытия заповедной улицы Ленина», а в адрес мэра Василия Новикова – частное определение «по факту бездействия и непринятия своевременных мер по пресечению фактов уничтожения исторического архитектурного облика заповедной улицы Ленина».

Но главное требование – обязать Василия Новикова рассмотреть в основной повестке дня предстоящей сессии горсовета вопрос о воссоздании утраченного исторического архитектурного облика улицы Ленина и возвращении утраченной базальтовой брусчатки на дорожное покрытие в верхней части.

— В случае причинения вреда объекту культурного наследия, повлекшим за собой утрату его архитектурного облика, Закон требует его воссоздания в прежнем образе за счет тех физических и юридических лиц, которые в той или иной степени были причастны к повреждению или разрушению памятника истории и культуры или ансамбля памятников, — пояснил «ОрелГраду» Юрий Малютин. — В нашем случае полностью уничтожен веками сложившийся архитектурный облик дорожного покрытия верхней части улицы Ленина. Неустановленными лицами были сняты и вывезены в неизвестном направлении дорогостоящие базальтовая брусчатка и гранитные бордюрные брусы. Их местоположение пока неизвестно. Безграмотно по центральной оси улицы уложена ливневая канализация, которая не справляется с потоком даже при небольшом дожде. В буквальном смысле слова в землю бездарно и безнаказанно закопали несколько десятков миллионов рублей не из кармана экс-губернатора, а из государственной казны.

Напомним, что реконструкция улицы Ленина обошлась бюджету в 53 миллиона рублей. Она запомнилась горожанам, в основном, благодаря новым клумбам своеобразной формы, получившим название «гробики Вермишяна» (по имени бывшего главного архитектора области Ваагна Вермишяна). Кстати, в своем иске Юрий Малютин оценивает стоимость брусчатки на улице Ленина в 100 миллионов рублей. По его мнению, в ходе ремонта была предпринята попытка снять ее и увезти.

Исковые требования градозащитник обосновывает комплектом документов. Так, он ссылается на закон Орловской области № 150, принятый Облсоветом народных депутатов 14 апреля 2000 года. Этим законом был утвержден единый критерий, с помощью которого для любого объекта культурного наследия на территории области была установлена граница его охранной зоны: «До утверждения в установленном порядке выделенных территорий охранной зоной объекта культурного наследия считается территория вокруг памятника, ограниченная в плане от его границ двойной высотой памятника, но не менее пяти метров от видимой границы памятника или его местоположения, в границах которой запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение историко-градостроительной или природной среды».

Закон также гласит, что «при сосредоточении памятников истории и культуры или близком расположении нескольких, не связанных между собой памятников истории и культуры на расстоянии до 100 метров от их внешних границ, в целях сохранения всего комплекса объектов их охранные зоны объединяются в единую охранную заповедную зону».

Впоследствии редактировалось федеральное и региональное законодательство, но улица Ленина статус не изменяла. Кроме того, в марте 2002 года было принято постановление № 46/870-ОС «О заповедной зоне города Орла». В соответствии с ним улица Ленина на всем ее протяжении наделена статусом заповедной территории – это «Заповедная зона № 2». Охранные зоны 19 памятников истории и культуры, расположенных на ней, накладываются друг на друга и образуют единый комплекс — ансамбль памятников заповедной улицы Ленина. Кстати, в 2003 году данный статус был подтвержден решением арбитражного суда Центрального округа в Калуге, который рассматривал спор о строительстве кафе у Александровского моста. То решение вступило в законную силу, не оспаривалось и действует до сих пор.

«ОрелГрад» будет следить за развитием ситуации.