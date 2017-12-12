В Орле «свидетеля Иеговы» обвинили в затягивании следствия

Суд ограничил процедуру ознакомления с материалами уголовного дела.

Советский районный суд Орла удовлетворил ходатайство следователя СО УФСБ России об ограничении времени ознакомления обвиняемого Денниса Оле Кристенсена и его защитников с материалами уголовного дела. Напомним, что гражданин Дании был членом религиозной организации «Свидетели Иеговы «Орел».

Решением Орловского областного суда она была признана экстремистской и ликвидирована. Верховный суд РФ оставил это решение в силе. Кристенсена обвиняют по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

— Суд пришел к выводу о том, что обвиняемый и его защитники необоснованно затягивают процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, — сообщили в суде Советского района. — Обвиняемому Кристенсену и его защитникам установлен срок для ознакомления с материалами уголовного дела до 25 декабря 2017 года включительно.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток, добавили в суде. Напомним, что Кристенсен был задержан в мае этого года.