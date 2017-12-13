 

Туйнов созывает в Орле студенческий штаб Путина

13.12.2017 Новости, Политика, Спорт

Кикбоксер призывает присоединяться сторонников президента.

Орловский кикбоксер Владислав Туйнов, один из самых успешных спортсменов региона, объявил об организации Студенческого штаба сторонников Владимира Путина в Орле. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Влад Туйнов принял решение на фоне заявления Международного олимпийского комитета о запрете российским спортсменам выступать на Играх под флагом страны. Им разрешено участвовать под нейтральным флагом. Владимир Путин тогда сказал, что государство не будет препятствовать желающим.

— Думаю, в этот момент у наших атлетов упала гора с плеч. Одним махом Владимир Владимирович защитил российских спортсменов от нападок недоброжелателей, подарил им возможность ощутить атмосферу Олимпийских игр и доказать, что российские спортсмены будут лучшими и под нейтральным флагом. Наш лидер в очередной раз показал нам и всему миру, что для него самое важное – люди, жители нашей страны. Такой поступок достоин уважения! — написал Влад Туйнов и призвал поддержать Путина — «человека, который разделяет наши идеи и ценности и всегда защищает».

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о решении принимать участие в выборах президента РФ в 2018 году.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования