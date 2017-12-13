Туйнов созывает в Орле студенческий штаб Путина

Кикбоксер призывает присоединяться сторонников президента.

Орловский кикбоксер Владислав Туйнов, один из самых успешных спортсменов региона, объявил об организации Студенческого штаба сторонников Владимира Путина в Орле. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Влад Туйнов принял решение на фоне заявления Международного олимпийского комитета о запрете российским спортсменам выступать на Играх под флагом страны. Им разрешено участвовать под нейтральным флагом. Владимир Путин тогда сказал, что государство не будет препятствовать желающим.

— Думаю, в этот момент у наших атлетов упала гора с плеч. Одним махом Владимир Владимирович защитил российских спортсменов от нападок недоброжелателей, подарил им возможность ощутить атмосферу Олимпийских игр и доказать, что российские спортсмены будут лучшими и под нейтральным флагом. Наш лидер в очередной раз показал нам и всему миру, что для него самое важное – люди, жители нашей страны. Такой поступок достоин уважения! — написал Влад Туйнов и призвал поддержать Путина — «человека, который разделяет наши идеи и ценности и всегда защищает».

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о решении принимать участие в выборах президента РФ в 2018 году.