В Орле магазины снизят цены на выходных

Как сообщили в администрации Орловской области, ряд крупных сетевых магазинов снизил цены на социально значимые продукты с пятницы по воскресенье. К акции присоединились «Магнит», «Лента», «Пятерочка», «Европа» и некоторые другие ритейлеры.

— Представители бизнеса поддержали соответствующее обращение Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области, — пояснили в правительстве. — Также в торговых сетях действуют системы начисления баллов за покупки, которые можно использовать при расчете, дисконтные карты, проходят новогодние акции и распродажи.