 

В Орле магазины снизят цены на выходных

13.12.2017 Новости, Общество

Как сообщили в администрации Орловской области, ряд крупных сетевых магазинов снизил цены на социально значимые продукты с пятницы по воскресенье. К акции присоединились «Магнит», «Лента», «Пятерочка», «Европа» и некоторые другие ритейлеры.

— Представители бизнеса поддержали соответствующее обращение Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области, — пояснили в правительстве. — Также в торговых сетях действуют системы начисления баллов за покупки, которые можно использовать при расчете, дисконтные карты, проходят новогодние акции и распродажи.

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