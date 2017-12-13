В Орле пациент тубдиспансера побыл человеком-кошкой

Мужчина вышел на козырек крыши, но психолог ГУ МЧС уговорил его залезть обратно.

Днем 13 декабря пациент «Орловского противотуберкулезного диспансера» вылез в окно и стал произносить невнятные речи о смысле жизни. Испуганные врачи вызвали спасателей, рассказали «ОрелГраду» в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области. Сотрудники ведомства вместе с другими спецслужбами прибыли к лечебному заведению и принимали участие в спасательной операции.

Пациент находился в сложном эмоциональном состоянии. Он перелазил с балкона на балкон, висел на козырьке и вытворял трюки которые обычно в фильмах выполняют каскадеры. Спасатели опасаясь за его безопасность растянули внизу полотно, но ключевую роль сыграл штатный психолог МЧС. Он сумел уговорить больного залезть обратно.