 

В Орловской области задержали 18 опасных тракторов

13.12.2017 Новости, Общество

Каждый второй трактор в регионе эксплуатируется с нарушениями.

Такой вывод можно сделать по итогам рейда, который на дорогах региона совместно провели сотрудники областного управления гостехнадзора и УГИБДД. Он прошел в Орловском, Свердловском, Покровском, Ливенском и Краснозоренском районах.

В ходе рейда было проверено 40 единиц поднадзорной техники, и в результате были составлены 20 протоколов об административном правонарушении. В двух случаях у самоходных машин не было государственных регистрационных знаков и свидетельств о регистрации.

В 18 случаях трактора и грейдеры эксплуатировались с нарушением правил, а именно: они либо не прошли технический осмотр, либо у них были выявлены неисправности, при которых эксплуатация таких машин запрещена. Виновные привлечены к административной ответственности.

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