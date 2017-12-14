 

Под Орлом в ДТП с полицейской машиной пострадали трое

14.12.2017 Новости, Происшествия

Напомним, среди них есть сотрудник УМВД.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, при столкновении автомобилей ВАЗ-2111 и полицейского УАЗа вблизи поселка Бойцовский пострадали три человека. Ведомство опубликовало снимок с места ДТП. На нем видно, что «одиннадцатая» сильно повреждена, особенно с правой стороны. Вероятно, УАЗ ударил ее в бок. Окончательно обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.

Помимо 38-летнего полицейского — водителя УАЗа, пострадал также 55-летний пассажир автомобиля. В УМВД не уточнили, кем он является — сотрудником ведомства или гражданским. Также трамвы получил 33-летний водитель ВАЗа, все трое были госпитализированы в областную больницу.

Напомним, в УМВД проводится служебная проверка по факту аварии.

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