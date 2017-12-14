Власти Орла продолжают говорить об общественном транспорте

Очередное обсуждение состоялось на профильном комитете горсовета.

Транспортный отдел Орла готовится к заключению муниципальных контрактов с единым поставщиком услуг — одним перевозчиком, сообщил начальник отдела Игорь Шквыря на заседании комитета горсовета по экономической политике 14 декабря.

В 2017 году перевозчикам направили 47 претензий, было наложено 28 штрафов. Председатель комитета Владимир Бутусов обратил внимание, что количество жалоб на маршрутчиков не уменьшается. Чиновник ответил, что всему бедой нехватка водителей, отсутствие конкуренции и, как следствие, расхлябанность перевозчиков.

— Мое глубокое убеждение, что общественный транспорт должен быть муниципальным, — отметил депутат Тимур Нерушев. – Только этот процесс может дать возможность обслуживать нормально население.

В своем стиле комитет по экономической политике ударился в бюрократию и предложил чиновникам разработать «порядок обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах и расчета минимально необходимого уровня транспортного обслуживания населения», а также «порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов в городе».