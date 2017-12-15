 

Собчак хотела попасть в орловскую колонию к Навальному

15.12.2017 Важное, Новости, Политика

Но представители журналистки и возможного кандидата в президенты получили отказ.

Как стало известно «ОрелГраду», представители Ксении Собчак, объявившей о своем намерении выдвигаться на выборы президента в 2018 году, обращались в УФСИН по Орловской области с просьбой разрешить встречу Собчак и Олега Навального. Напомним, брат оппозиционного политика Алексея Навального отбывает наказание в колонии в Нарышкино.

Информацию об обращении нам подтвердил координатор штаба Собчак в Орле Сергей Носов.

— Действительно, мы просили о встрече с Олегом Навальным, но получили отказ, — сказал Носов. — Она могла состояться в рамках визита Ксении Собчак в Орел. Хотели привлечь внимание к его делу. В этом году, видимо, уже не получится.

В орловском УФСИН пояснили, что у Олега Навального закончился лимит встреч на 2017 год.

— А если бы возможность была? — вопрос корреспондента «ОрелГрада» начальнику пресс-службы УФСИН Валентине Копыловой.

— К Олегу Навальному могут приезжать родственники и адвокаты. Те, кто хочет, пишут просьбу о разрешении встречи. Как правило, они его получают, — пояснила Копылова.

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Орелград. 2017 год

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