СК заинтересовался посадкой вертолета в центре Орла

Инциденту дадут правовую оценку.

Следственный комитет проведет проверку по факту незаконной посадки вертолета на центральной площади Орла. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

— После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств происшедшего, этому случаю будет дана правовая оценка, — сказала Марковская.

Вертолет Robinson R-66 с бортномером RA-06382 сел на площади Ленина в Орле 15 декабря. После пятиминутной стоянки он поднялся в воздух и взлетел. Никто не выходил из вертолета и не садился туда. СМИ сообщили, что на воздушном судне мог прилететь некий инвестор.