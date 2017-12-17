В Орле мотоциклист, уходя от погони, протаранил такси

Водитель и пассажир байка получили очень серьезные травмы.

В Орле на Наугорском шоссе напротив памятника жертвам локальных войн столкнулись спортбайк и автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий такси. ДТП произошло примерно в 23:00.

Как сообщают очевидцы в Telegram-канале «ОрелАвтомобильный», сотрудники ГИБДД преследовали мотоцикл от гипермаркета «Европа». Уходя от погони, мотоциклист врезался в легковушку. Судя по фотографиям, столкновение было либо лобовым, либо пришлось на левое переднее крыло «Ларгуса» — вероятно, такси совершало маневр на Т-образом перекрестке. После удара байк пролетел несколько метров вперед.

На мотоцикле сидели двое. С тяжелыми травмами их увезла «скорая». О возможных пострадавших в «Ларгусе» неизвестно. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Фото внутри новости: «ОрелАвтомобильный»