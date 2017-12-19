В Орле капремонт стал причиной уголовного дела

Работы были оплачены, но не выполнены.

Капитальный ремонт дома №104 по улице Московской заинтересовал силовиков. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в прокуратуре Орловской области.

В апреле 2016 года Фонд капремонта заключил договор о выполнении работ с ООО «Москомреставрация». Позже контролирующий орган подписал и акты приемки, хотя подрядчик недоделал ремонт на сумму почти 500 тысяч рублей.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, надзор за его расследованием осуществляет прокуратура Железнодорожного района г. Орла, — сообщила старший помощник прокурора области Елена Семина.