 

«Орлец» уличил Клычкова в плагиате инвестиционного послания

20.12.2017 | 11:06 Важное, Новости, Политика

Текст позаимствован даже у бывшего губернатора Орловской области Вадима Потомского.

«Орлец» провел анализ текста инвестиционного послания врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова и встретился с откровенным плагиатом. Речь Клычкова была соткана из разных кусков, среди которых присуствуют реплики президента Владимира Путина, экс-губернатора Вадима Потомского, заместителя Клычкова Александра Бударин и т.д.

Потомский, 27 сентября 2017, обращение к жителям (да-да, даже из свеженького у экс-губера умудрились утащить прямую речь): Это, в частности, высокотехнологичная промышленность и современный аграрный комплекс, наука, развитая система образования, наличие квалифицированных кадров, богатый потенциал для развития туризма.

Клычков: Это, в частности, высокотехнологичная промышленность и современный аграрный комплекс, наука, развитая система образования, наличие квалифицированных кадров, богатый потенциал для развития туризма.Орлец

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