«Орлец» уличил Клычкова в плагиате инвестиционного послания

Потомский, 27 сентября 2017, обращение к жителям (да-да, даже из свеженького у экс-губера умудрились утащить прямую речь): Это, в частности, высокотехнологичная промышленность и современный аграрный комплекс, наука, развитая система образования, наличие квалифицированных кадров, богатый потенциал для развития туризма.

Клычков: Это, в частности, высокотехнологичная промышленность и современный аграрный комплекс, наука, развитая система образования, наличие квалифицированных кадров, богатый потенциал для развития туризма.Орлец