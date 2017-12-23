 

Облсовет потребовал проверить закупку учебников

23.12.2017 | 11:50 Новости, Общество

Депутаты направили в КСП план поручений на 2018 год.

Депутаты Орловского облсовета утвердили список поручений для включения их в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2018 год. Список состоит из 15 пунктов. Свои поручения в него включили все фракции, представленные в областном парламенте.

Так, депутаты просят провести проверку целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований на централизованное приобретение учебников для школ региона. Напомним, что в текущем году в бюджете на данные цели было предусмотрено 71,7 млн рублей, в том числе расходы муниципальных образований в сумме 33,1 млн рублей.

Весной были проведены конкурсные процедуры по приобретению учебников. Однако летом потребность в финансах уточнили. По поручению губернатора главы муниципальных образований представили расчеты для формирования дополнительной заявки на поставку учебников.

«В дополнительной сводной заявке объемом 94 млн рублей учитывалась потребность по обеспечению недостающими учебниками, частичной замене изношенных учебников (приобретенных в 2013 году и ранее), а также обеспечению учащихся 8-11 классов новыми экземплярами учебников ФК ГОС», — официально сообщало об этом областное управление пресс-службы.

В план поручений облсовета КСП также вошли проверка использования средств областного бюджета на лекарственное обеспечение льготников, проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета академическим театром имени Тургенева, анализ исполнения госпрограмм развития сельского хозяйства и обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и другое.

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