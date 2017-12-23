В Ливнах ужесточили правила установки кондиционеров

Блоки систем кондиционирования уберут с фасадов.

Депутаты Ливенского горсовета утвердили местные нормативы градостроительного проектирования. Решение уже вступило в силу. В частности, документ вводит правила проектирования объектов капитального строительства. Согласно им, не допускается установка кондиционеров на лицевой стороне фасадов зданий и сооружений, над пешеходными тротуарами, в проемах с выступающей частью за плоскость фасада без специальных ограждений.

Кроме того, правила запрещают установку кондиционеров на дворовых и боковых фасадах, просматриваемых с основных магистральных улиц города, за исключением лоджий и балконов. Разрешается размещать кондиционеры на кровле зданий, на дворовых фасадах, в оконных проемах и на лоджиях.

Также утверждены правила реконструкции зданий в исторической части города. Ее обязали проводить «за счет внутреннего пространства с соблюдением принципа максимального сохранения архитектурного масштаба и облика зданий по улицам с сохранившейся исторической застройкой».