Встреча Селихова с орловскими фанатами парализовала «Гринн»

Желающих пообщаться с вратарем было множество.
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов 23 декабря провел встречу с болельщиками в Орле. Она проходила в «Гринне» на базе одного из магазинов. Орловцы не упустили возможность пообщаться с кумиром, даже невзирая на клубные пристрастия. В итоге они заполонили собой все пространство коридора рядом с торговой точкой.
По сообщениям очевидцев, встреча продолжалась около двух часов. Селихов не отказывал никому в фото или автографе. После мероприятия голкипер в своем Instagram поблагодарил пришедших.
— Спасибо каждому, — написал Александр Селихов в «сториз».