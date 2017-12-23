Встреча Селихова с орловскими фанатами парализовала «Гринн»

Желающих пообщаться с вратарем было множество.

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов 23 декабря провел встречу с болельщиками в Орле. Она проходила в «Гринне» на базе одного из магазинов. Орловцы не упустили возможность пообщаться с кумиром, даже невзирая на клубные пристрастия. В итоге они заполонили собой все пространство коридора рядом с торговой точкой.

По сообщениям очевидцев, встреча продолжалась около двух часов. Селихов не отказывал никому в фото или автографе. После мероприятия голкипер в своем Instagram поблагодарил пришедших.

— Спасибо каждому, — написал Александр Селихов в «сториз».

Фанат #спартака#Селихов в Орле Публикация от Ольга (@polecat.201) Дек 23, 2017 at 7:44 PST

вожидании#вратарь#селихов#автограф#спартакмосква# Публикация от Лариса Наумова (@larisanaumova84) Дек 23, 2017 at 7:30 PST