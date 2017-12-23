 

Встреча Селихова с орловскими фанатами парализовала «Гринн»

23.12.2017 | 22:02 Важное, Новости, Спорт

Желающих пообщаться с вратарем было множество.

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов 23 декабря провел встречу с болельщиками в Орле. Она проходила в «Гринне» на базе одного из магазинов. Орловцы не упустили возможность пообщаться с кумиром, даже невзирая на клубные пристрастия. В итоге они заполонили собой все пространство коридора рядом с торговой точкой.

По сообщениям очевидцев, встреча продолжалась около двух часов. Селихов не отказывал никому в фото или автографе. После мероприятия голкипер в своем Instagram поблагодарил пришедших.

— Спасибо каждому, — написал Александр Селихов в «сториз».

#Селихов #Спартак #57 😍

Публикация от Анастасия Куницына (@nasskaa9)

Фанат #спартака#Селихов в Орле

Публикация от Ольга (@polecat.201)

#Селихов Орёл Здоровая Страна

Публикация от Антон Александрович (@anton_kursk_orel)

#Селихов #СпартакЧемпион #лучшийвратарь #57

Публикация от Dmitry (@dmitry__prokhorov)

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