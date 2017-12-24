 

Орловская область может лишиться мясокомбината

24.12.2017 | 16:35 Новости, Общество

Мценский мясоперерабатывающий комбинат может обанкротиться.

Арбитражный суд Орловской области принял к рассмотрению заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Орловской области к открытому акционерному обществу «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Налоговики просят признать предприятие несостоятельным.

Как следует из материалов дела, долг комбината перед государством превысил 12 миллионов рублей. Кроме того, ему начислена пеня в размере 819 тысяч рублей и штраф в размере 3,2 миллиона. Налоговики просят включить указанные суммы в реестр требований кредиторов должника.

Суд принял заявление и возбудил производство по делу. Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 9 января.

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