Клычков перепишет законы региона под новый портал

Чиновникам придется работать быстрее.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на презентации портала «Обращаем внимание», созданного для связи власти и населения, ответил на вопрос корреспондента «ОрелГрада» об изменении законодательства региона в связи с запуском нового сайта. Нормативные акты действительно подвергнутся изменению.

Напомним, в числе прочего Клычков хочет заставить чиновников отвечать на вопросы жителей в течение 8 рабочих дней, а не 30 календарных, как установлено законом сейчас.

— В Новом году мы внесем изменения в нормативно-правовую базу, чтобы мы не просто увещевали и просили ответственных лиц [отвечать за 8 дней], но и была конкретная регламентация порядка деятельности. В том числе и по срокам, — ответил Клычков.

Портал «Обращаем внимание» был презентован 25 декабря.