 

Клычков перепишет законы региона под новый портал

25.12.2017 | 15:17 Новости, Общество

Чиновникам придется работать быстрее.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на презентации портала «Обращаем внимание», созданного для связи власти и населения, ответил на вопрос корреспондента «ОрелГрада» об изменении законодательства региона в связи с запуском нового сайта. Нормативные акты действительно подвергнутся изменению.

Напомним, в числе прочего Клычков хочет заставить чиновников отвечать на вопросы жителей в течение 8 рабочих дней, а не 30 календарных, как установлено законом сейчас.

— В Новом году мы внесем изменения в нормативно-правовую базу, чтобы мы не просто увещевали и просили ответственных лиц [отвечать за 8 дней], но и была конкретная регламентация порядка деятельности. В том числе и по срокам, — ответил Клычков.

Портал «Обращаем внимание» был презентован 25 декабря.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования