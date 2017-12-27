 

На строителя «Титаника» завели третье уголовное дело

27.12.2017 | 21:16 Важное, Новости, Общество

Илье Дисману вменяют злоупотребление полномочиями.

Следственный комитет по Орловской области возбудил третье уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «АСК Инжиниринг» Ильи Дисмана. На этот раз речь идет о злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с марта по май 2016 года Дисман подписал счета на оплату стройматериалов для Многопрофильного медицинского центра, в народе именуемого «Титаником», на общую сумму около 22 млн рублей. Средства были перечислены, а материалы так и не были поставлены. СК утверждает, что целью сделки был вывод средств из компании.

Ранее СК завел в отношении Дисмана дела по статьям «Мошенничество» и «Невыплата зарплаты». По версии следствия, топ-менеджер похитил более 136 миллионов бюджетных рублей, выплаченных фирме в качестве аванса. Кроме того, его обвиняют в умышленной невыплате заработной платы. Долг перед 157 работниками превысил 5 миллионов рублей. Сейчас он находится под стражей.

 

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