Орловские чиновники объяснились по «делу одичалой»

Департамент соцзащиты рассказал о жизни Зои Мельниковой.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области ответил на публикацию «ОрелГрада» от 21 декабря 2017 года «Орловский СК начал проверку после эфира «Мужское / Женское». Напомним, что Следственный комитет по Орловской области после эфира на Первом канале возбудил три уголовных дела по статьям «Халатность», «Истязание» и «Оставление в опасности».

В выпуске рассказали о судьбе жительницы Хотынецкого района Зои Мельниковой. Девушка в 29 лет не умеет читать, писать и считать, но у нее есть двое сыновей. После смерти матери она осталась одна и проживает в доме своего сожителя, который ее систематически избивает.

Как сообщает департамент, Зоя Мельникова состоит на учете в филиале по Хотынецкому району казенного учреждения «Областной центр социальной защиты населения». Является получателем ежемесячного пособия на первого ребенка и ежемесячного пособия одинокой матери на второго ребенка.

«Также она получает ежемесячную денежную компенсацию по оплате расходов по жилищно-коммунальным услугам, положенную семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, — заверили в департаменте. — Все виды пособий и компенсаций перечисляются Мельниковой своевременно и в полном объеме. По информации органа местного самоуправления Хотынецкого района, Мельникова является совершеннолетним дееспособным гражданином и инвалидом 3 группы с детства. Опека над ней не устанавливалась, так как решением суда в дееспособности гражданка не ограничивалась. Семья на учете в органе опеки и попечительства не состоит».

При этом с 23 мая 2017 года семья Мельниковой поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Хотынецкого района как семья, находящаяся в социально опасном положении.

Остается дождаться выводов следственных органов. СК оценит действие и бездействие всех лиц, из-за которых судьба Зои Мельниковой складывается таким образом. Дело находится на личном контроле главы регионального СК Анатолия Щурова.