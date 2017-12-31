Читатели «ОрелГрада» выбрали главное событие 2017 года

Результат вполне ожидаем.

Читатели «ОрелГрада» назвали смену губернатора Орловской области главным событием 2017 года. По результатам опроса, проведенного в нашей группе в соцсети «ВКонтакте», этот вариант набрал 54,4%, сильно оторвавшись от всех остальных. Отъезд из Орловской области Вадима Потомского и его смена на Андрея Клычкова — одна из главных и обсуждаемых тем уходящего года.

На второе место читатели поставили смерть известного рок-музыканта, лидера группы «Ночная Трость», «последнего русского панка» Константина Ступина. Он скончался 17 марта в возрасте 44 лет после продолжительной болезни. «Бронза» — за вариантом «Выход проблемы с льготными лекарствами на федеральный уровень благодаря звонку президенту».

Остальные пункты набрали от 5,8% до 1,3% голосов. Самым непопулярным оказался вариант «Смена главы администрации Орла».

Полные результаты опроса:

Смена губернатора Орловской области — 54,4%

Смерть музыканта Константина Ступина — 13,6%

Выход проблемы с льготными лекарствами на федеральный уровень — 6,8%

Свой вариант (в комментариях) — 5,8%

ЧП с беглым психбольным и полицейскими — 5,5%

Открытие православного центра в Вятском посаде — 5,3%

Скандал вокруг епископа Нектария и его дорогого автомобиля — 3,3%

Отставки в администрации Орловской области — 2%

Задержание Екатерины Стрелец — 2%

Смена главы администрации Орла — 1,3%