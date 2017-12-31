Муромский и Новиков поздравили орловцев с Новым годом

Глава администрации Орла Александр Муромский и мэр Василий Новиков поздравили жителей города с наступающим Новым годом. Текст поздравления опубликован на сайте мэрии. В нем говорится:

Дорогие орловцы!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходит в историю 2017-й год, уступая место новым событиям, свершениям, эмоциям. Но неизменными для нас остаются любовь к нашим детям, родным и близким, к своему дому и городу, радость общения с друзьями и единомышленниками. И это составляет то, что мы называем простым человеческим счастьем. От всей души желаем, чтобы в новом году у каждого из вас было как можно больше такого счастья!

Спасибо вам, дорогие земляки, за то, что ваши трудолюбие и любовь к своей малой родине вписали еще одну страницу в историю Орла, наполненную новыми делами и успехами во всех сферах жизни нашего города!

Желаем, чтобы в вашей жизни было много добра и радостных перемен!

Новый год и Рождество Христово семейные праздники. Городские власти позаботились о том, чтобы в длинные новогодние выходные и взрослые, и дети смогли интересно провести время.

В театрах и дворцах культуры будут идти праздничные утренники и представления, большое количество разнообразных ярких мероприятий пройдет в парках города.

Пусть в эти светлые дни забудутся все заботы, тревоги и печали уходящего года. А вашими неизменными спутниками в новом году будут оптимизм, радость, успех, подкрепленные здоровьем.