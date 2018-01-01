Афиша в Орле 2 января

Куда сходить, если вы уже проснулись.

2 января в Орле пройдет множество массовых мероприятий для всех поколений. Спортивные и культурные, для детей и взрослых — «ОрелГрад» выбрал несколько и анонсирует их читателю.

Несмотря на теплую погоду, на площади Ленина состоится спортивный праздник «Зимние забавы». В Детском парке в 12:00 состоится театрализованная интермедия «Операция «Новый год».

В 10:00 в театре кукол пройдут новогоднее представление и спектакль «По щучьему велению». В 14:00 в ОГАТ им. И.С. Тургенева покажут музыкальную сказку «Заяц и волшебство». В Музее писателей-орловцев состоится интерактивный урок совместно с Народным мастером России Семеновой Марией «Рождественский ангел». В «Свободном пространстве» — новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки с показом спектакля «Снегурушка».

По материалам пресс-служб администрации Орла и администрации Орловской области.