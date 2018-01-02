Пять человек пострадали в столкновении «Сузуки» и «Матиза» под Орлом

Автомобили столкнулись лоб в лоб.

2 января вечером на трассе «Орел-Брянск» в районе деревни Звягинки столкнулись «Сузуки Лиана» и «Дэу Матиз». Авария случилась около 18 часов.

Как сообщает корреспондент «ОрелГрада» с места происшествия, по предварительной информации, «Сузуки» с брянскими номерами ехал в сторону Орла. «Матиз» ехал во встречном направлении. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД; на фотографиях видно, что автомобили столкнулись лоб в лоб.

По нашей информации, травмы получили две женщины, два ребенка подросткового возраста, а также один мужчина. Пострадавшим оказывают помощь.