 

В Орле дома на Комсомольской остались без воды

2.1.2018 | 15:44 ЖКХ, Новости

Отопление не нарушено.

В Заводском районе Орла 2 января несколько домов остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области. В одном из домов по улице Комсомольской протекла труба. Еще несколько домов были отключены от сети для проведения восстановительных работ. Отопление в домах имеется.

«Орелводоканал» обещал вернуть водоснабжение днем 2 января.

Сегодня в оперативную дежурную службу ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области от ЕДДС г. Орла поступило сообщение о нарушении водоснабжения в Заводском районе г. Орла. В результате течи трубы в одном из домов по ул. Комсомольской, временно отключено водоснабжение в близлежащих жилых многоквартирных домах, для проведения восстановительных работ.
Сообщается, что отопление в домах имеется. Примерное время восстановления водоснабжения 15.00 02 января 2018 года.
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